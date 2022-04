Войната в Украйна присъстваше на церемонията по раздаването на наградите „Грами“ с емоционално обръщение от президента Володимир Зеленски, който призова индустрията да говори чрез музиката, за онова, което се случва в страната му.

Володимир Зеленски – президент на Украйна: “Какво се противопоставя най-много на музиката? Мълчанието на разрушените градове и убитите хора. Запълнете тишината с вашата музика. Подкрепете ни по всеки възможен начин. С всичко друго, но не и с мълчание”.

Звукозаписната академия заедно с партньора си „Глобал Ситизен“ откри кампания в социалните медии, наречена „Застъпваме се за Украйна“, за набиране на средства и хуманитарна помощ.

Българка се нареди сред носителите на „Грами“ – Пенка Кунева спечели статуетка в категория „Най-добра класическа колекция“ за музиката към документалния филм „Жени воини – гласове на промяната“.

Джон Батист спечели водещата награда „Грами“ на Американската звукозаписна академия за албум за We Are, освен това той взе и призове за най-добро музикално видео – за Freedom, и за композициите от анимационния филм „За душата“. Дуетът „Силк соник“ спечели другите две водещи награди – за песен и запис на годината – за Leave the Door Open.

19-годишната Оливия Родриго бе отличена за най-добър нов изпълнител, както и за поп вокален албум за Soar.

Крис Стейпълтън спечели трето Грами за най-добро кънтри соло изпълнение за You Should Probably Leave.

Повечето награждавания бяха предварително записани, но имаше и емоционални изпълнения на живо от сцената в Лас Вегас, където церемонията бе преместена от обичайното й място – Лос Анджелис.