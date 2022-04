Кери Ъндърууд и Джейсън Алдийн получиха награда за най-добро музикално видео за кънтри музика за общата им песен If I Didn’t Love You. Шоуто в Нешвил, Тенеси, отчита най-добрите клипове през годината в жанра кънтри, подредени от феновете, които гласуват за канала Кънтри Мюзик Телевижън.

„Тази награда е за феновете, гласували за нас“, каза Ъндърууд на сцената, където заедно с Алдийн получи статуетката под формата на тока за колан.

Коуди Джонсън и Миранда Ламбърт спечелиха наградите съответно за мъжки и женски видеоклип на годината, докато в категорията „Група/Дует“ бяха отличени Мади и Тай. Паркър Макколъм заслужи приза за пробив – за видеото към песента To Be Loved By You.

Любопитен детайл от шоуто бе физическото отсъствие на водещата Келси Балерини, която даде положителна проба за COVID. Тя обаче се включи на няколко пъти от дома си и изпълни новия си сингъл Heartfirst.

Кънтри дуетът „Дъ Джъдс“ – майката Наоми и дъщерята Уинона – изпълни класиката от 1990 г – Love Can Build a Bridge. Двете не бяха участвали в голяма наградна церемония от повече от 20 години.