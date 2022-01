В Пасадена, Калифорния празнуват посрещането на новата година с пищен парад. Той има традиции от близо 140 години и се нарича Парад на розите. На дефилето се събират най – добрите маршируващи оркестри, танцьори и певци. Изграждат се платформи, които се покриват с многобройни свежи цветя. Как премина тази година, вижте

В Пасадена в Съединените щати проведоха традициния Парад на розите, който миналата година беше отменен заради пандемията.В колоритното шествие дефилираха маршируващи оркестри, мажоретки, трупи с танцьори, флорална флотилия и огромни кукли. Те преминаха по улиците на града, за да отпразнуват настъпването на 2022 г., въпреки новия скок на инфекции, заради варианта Омикрон.Пищният парад спазва традицията от 133 година в Пасадена, Калифорния. Към обичайните участници тази година се присъединиха актьорът Левар Бъртън като велик маршал, 20 музикални групи, 18 конни формации и десетки платформи, отразяващи темата на изданието – „Мечтай. Вярвай. Постигай.” Певицата Лиан Раймс даде началото на събитието с изпълнение на „Throw My Arms Around the World“. Сред фантастичните платформи овациите обра тази с футуристична тематика – „Ваксинирай нашия свят“ на Фондация за здравеопазване с робот медицинска сестра, стискаща спринцовка. Друга пъстроцветна мина под мотото „Станете, сияйте и четете!“, която включваше петел с очила, който чете на група пиленца. Победителката в „American Idol” Лейн Харди се представи на платформата на Луизиана с песента си „Feed Your Soul”. Публиката беше по-малка в сравнение с предишни години, но парадът все пак привлече хиляди фенове по маршрута си от почти 10 километра. Властите в Пасадена призоваха хората да носят маски с по-висока защита и да избягват да се смесват с хора извън техните собствени групи. Много присъстващи носеха маски за лице, както и кралицата на Парада на розите Надя Чунг и нейният двор. Пасадена се превръща в желана туристическа дестинация през 1890 г., когато за първи път тук се проведжа парад на розите, който привлича хиляди туристи. Основан е от ловния клуб на долина Пасадена и се празнува на 1 януари. Тук се събират най – добрите маршируващи оркестри, които, за да стигнат до участие в парада се явяват на много оспорвани конкурси. Изграждат се платформи, които се покриват с многобройни свежи цветя. Празничната процесия преминава по известния булевард Колорадо. Платформите се подреждат като ботанически градини, където любопитните и любознателни туристи и посетители могат отблизо да се насладят на тази приказна цветна феерия. Растенията са подредени в уникални конструкции, така че всяко едно цвете да е на видно място. Това е един от най – големите празници по случай Нова година в САЩ.