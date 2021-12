Голямото коледно дърво пред Рокфелер Сентър в Ню Йорк грейна за нов живот. Тази година бе позволено присъствието на зрители. Дървото е норвежки смърч, висок 24 метра и тежък 12 тона.

Големите множества хора се завърнаха в центъра на Ню Йорк за 89-ото запалване на голямото коледно дърво пред Рокфелер Сентър. По този начин бе даден стартът на празничния сезон в мегаполиса. Събитието бе разрешено за публика за разлика от миналата година, когато имаше строги ограничителни мерки заради коронавируса.

Двучасовата церемония бе излъчвана на живо по телевизията и включваше звездни изпълнения, някои от които предварително записани, като Let There Be Peace на Кери Ъндърууд. Брад Пейсли придаде ново звучене на кънтри класиката Santa Looked a Lot Like Daddy на Бък Оуенс.

Хосе Фелисиано изпълни вечния си хит Feliz Navidad заедно с бой бандата CNCO.

Кулминацията на тържеството настъпи със запалването на 50 000 разноцветни ЛЕД лампички и грамадна звезда със 70 остри върха. Всичко това покрито с 3 милиона кристала. По този начин коледното дърво пред Рокфелер Сентър се събуди за нов живот.

Отиващият си кмет на Ню Йорк Бил Де Блазио и собственикът на „Тишман Спейър“, компанията собственик на сградата, включиха осветлението на 12-тонния, 24-метров норвежки смърч, дарен от семейство Прайс от Елктън, Мериленд.