Полубиографичният филм „Белфаст“ на Кенет Брана и уестърнът „Силата на кучето“ на Джейн Кемпиън за „Нетфликс“ водят по брой номинации (по 7) за наградата „Златен глобус“ след година на критики срещу начина, по който е организирана тази класация. Церемонията е насрочена за 9 януари. Но за разлика от други години Холивуд запази мълчание и я няма обичайната вълна от благодарности за номинирането и поздравления за отличените. Сред останалите заглавия (с по 4 номинации) са сатирата за глобалното затопляне „Не поглеждай нагоре“, „Крал Ричард“ – за бащата на тенис звездите Винъс и Серина Уилямс“, „Уестсайдска история“ на Стивън Спилбърг и Licorice Pizza на Пол Томас Андерсън с участието на Шон Пен и Брадли Купър. В категорията „Най-добър филм“ бяха номинирани още Coda (история за общността на глухите) и фантастиката „Дюн“. Лейди Гага (House of Gucci), Никол Кидман (Being the Ricardos), Уил Смит (King Richard), Кристен Стюарт (Spencer) и Дензъл Уошигнтън (The Tragedy of Macbeth) са сред номинираните за актьорско майсторство.

Подробностите как ще бъде организирана церемонията в Бевърли хилс още не са ясни, след като телевизионната мрежа NBC обяви, че няма да я излъчва. Причината са споровете около дейността на Асоциацията на акредитираните в Холивуд чуждестранни журналисти, как подбира номинациите си и защо изостава от отварянето към представители на малцинства.