Анимационният хит Sing 2 е сред най-актуалните заглавия в коледния филмов афиш. Любопитни са преживяванията на актьорите, озвучили главните герои в техния музикален път. Ето част от тях:

Актьорите от каста на анимационния хит Sing 2 или поне тези, които показват вокалните си умения, споделят, че работата с музиканти като Боно или Фарел Уилямс е била „невероятна и леко изнервяща“. Вокалистът на U2 озвучава лъва Клей Калоуей във филма.

Скарлет Йохансон – актриса: „Когато най-накрая чух дуета с Боно той ми прозвуча като истинска, завършена песен. Беше много сюрреалистично и леко изнервящо. След като той говори с нас, екипа, си казах: Това е, животът ми е напълно завършен, мога да се пенсионирам“.

Тори Кели е записала песен с Фарел Уилямс и казва, че преживяването е било „специално“. За Sing 2 Боно и Ди Едж са написали първата си нова песен от три години. Тя се казва Your Song Saved My Life („Твоята песен спаси живота ми“). Освен това Боно пее една от класиките на своята група – Where the Streets Have No Name – в дует с Рийз Уидърспун. Може би само Матю Макконъхи е леко разочарован, защото не извисява глас във филма. Продължението на култовата анимация, в което звучат още Тарън Еджертън, Челси Перети, Холси и Боби Каневале, е сред най-касовите филми в сегашния празничен афиш.