Тази вечер е големият финал на Евровизия 2021. Зрителите у нас могат да гледат шоуто на живо по обществената телевизия от 22:00 часа. България се класира за участие в него с изпълнението на Виктория, която успя да донесе петото класиране на страната ни във финал. Това ѝ дава право да се бори за голямата победа днес. Тази година в музикалната надпревара се включиха 39 страни. Тази вечер е финалът на най-престижната музикална надпревара в света – Евровизия 2021. Тази година българският представител Виктория успя да класира България на големия финал, където ще изпее песента “Growing Up is Getting Old” под номер 17. Тя се отличи като един от най-ярките изпълнители във втория полуфинал, където впечатли с емоционалното си изпълнение, което накара цялата публика в залата в Ротердам да избухне в бурни аплодисменти. Букмейкърите определят България и Виктория като един от големите фаворити за победа в тазгодишното издание на надпреварата, заедно с Италия, Франция и Малта. Участниците проведоха генерална репетиция за шоуто вечерта. Повечето успешно се състезаваха на полуфинали през седмицата, като се присъединиха към „голямата петорка“ – Италия, Испания, Великобритания, Франция и Германия – плюс домакините на Холандия на финала в събота. 26 изпълнители ще се състезават в шоуто пред публика от 3500 души, което е 20% от капацитета на арена Ahoy – като всички са длъжни да покажат отрицателен тест за COVID-19. Представителят на Исландия няма да участва на живо, защото член на екипа му даде положителен резултат за коронавирус, а ще бъде излъчено негово видео.

М артин О стердал , изпълнителен супервайзър на Евровизия

„Когато взехме решението да се опитаме да обединим всички тук в Ротердам, знаехме, че пандемията за съжаление все още ще е налице. Направихме всичко възможно, за да сведем до минимум въздействието от нея, затова всички имат резервни записи на изпълненията си. Записът, който въведохме още през септември, е направен от всеки изпълнител предварително, за да се гарантира, че всеки ще може да участва“

Всички 39 участващи държави и техните делегации се тестват преди да влязат в залата. Крайният победител ще бъде решен от международни гласове и експертно жури. Нидерландия е домакин на 65-ото издание на събитието, което привлича телевизионна аудитория от около 200 милиона, след като нидерландският певец и композитор Дънкан Лорънс спечели конкурса за 2019 г. с песента „Arcade“ в Тел Авив. Събитието беше отменено през 2020 г. заради пандемията.