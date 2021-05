We Are The People („Ние сме хората“) – така се казва официалната песен на Европейското първенство по футбол. Неин автор е нидерландският диджей Мартин Гарикс, а участие имат Боно и Ди Едж от U2. Турнирът започва на 11 юни в Рим, а финалът ще бъде на 11 юли на стадион „Уембли“ в Лондон.

Нидерландският диджей и продуцент Мартин Гарикс представи официалния химн на Европейското първенство по футбол. 4 седмици преди откриването на турнира в Рим Гарикс и УЕФА пуснаха We Are The People, която е написана от него и включва Боно и Ди Едж от U2. Видеото е снимано на стадион „Уембли“ в Лондон през нощта. Там ще се проведат 8 мача от Евро 2020, включително полуфиналите и финала.

Мартин Гарикс – автор на We Are The People: Първата ми реакция, когато от УЕФА ме помолиха да направя музиката за турнира бе неверие, а после когато нещата се потвърдиха, станах нервен, но и развълнуван и благодарен за доверието в мен. За музиката, за всичко, което поверяват в моите ръце, все още ми е сюрреалистично.

25-годишният Гарикс, родом от Амстердам, е чакал повече от година за официалното пускане на песента, тъй като първенството бе отложено заради пандемията. Той се надява парчето да даде на хората наслада и оптимизъм след 18-те трудни месеца досега.

Мартин Гарикс – автор на We Are The People: Странното е, че песента бе написана преди пандемията от коронавирус, но чувствам, че сега тя ще резонира в хората още повече, защото светът като цяло се нуждае от надежда, от нещо, което да повдигне духа му. И не просто песента, но и цялото първенство по футбол е голяма стъпка в тази посока, към нормализиране на нещата.

За пръв път Европейският шампионат по футбол ще се проведе в 11 града – от Глазгоу и Лондон в Обединеното кралство до Баку в Азербайджан. Откриващият мач е на 11 юни в Рим, а финалът – месец по-късно в Лондон.