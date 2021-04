Елекрическа кола, оборудвана с 5G софтуер – това показаха в Шанхай компаниите „Хуауей“ и „Аркфокс“. Всички компоненти в автомобила са свързани, а лидар технологията осигурява автономно управление. Цената е под 60 000 долара.

Гигантът „Хуауей“ и китайският автопроизводител „Аркфокс“ показаха своето общо дело – първият интелигентен електромобил, оборудван с 5G технология. Това се случи в рамките на автоизложението в Шанхай. Аркфокс Алфа Хуауей HI е първият модел, снабден със системата HI на телекомуникационната компания, интелигентно софтуерно решение, което работи с операционната система Хармъни. HI комбинира 5G свързаност с технология лидар, която осигурява функция автономно управление. Електрическата кола не е скъпа – ще струва малко под 60 000 долара. „Хуауей“ търси начини за развиване на софтуерните възможности, за да се справи с ограниченията, наложени от Съединените щати върху доставките на телекомуникационно оборудване. Специалисти твърдят, че шансовете администрацията на Джо Байдън да отмени рестрикциите върху продажбата на американски технологии и чипове на „Хуауей“, наложени от предшественика му Доналд Тръмп, са малки.