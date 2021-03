Бионсе стана първата жена изпълнител в музикалната индустрия с най-много награди „Грами“ – 28. В церемонията на живо от „Стейпълс сентър“ в Лос Анджелис гранд дамата на аренби музиката спечели 3 „грамофончета“ – за арнеби изпълнение, музикален видеоклип и рап песен – последното, поделено с Меган Тий Сталиън. Тейлър Суифт и Били Айлиш отнесоха топ призовете на наградите „Грами“ в Лос Анджелис, но Бионсе стана големият победител, превръщайки се в жената, спечелила най-много „грамофончета“ в историята на наградите. С 3-те статуетки на Бионсе, една от тях споделена с победителката в категорията „Най-добър нов изпълнител“ Меган Тий Сталиън, наградите ѝ Грами набъбнаха до 28, като по този начин тя изпревари досегашната рекордьорка Алисън Краус. Другите две бяха за най-добро R&B изпълнение за Black Parade и музикален видеоклип за Brown Skin Girl. „Фолклор“ на Тейлър Суифт, записан по време на локдауна, спечели приз за „Албум на годината“, превръщайки авторката си в първата жена, спечелила тази награда три пъти. 26-годишната Меган Тий Сталиън си тръгна с 2 „грамофончета“ – за най-добър нов изпълнител и за рап песен – за Savage, в която участие има и Бионсе. Били Айлиш взе „Грами“ за „Запис на годината“ за баладата Everything I Wanted, а освен това и за песен, написана за визуални медии – No Time to Die – за едноименния филм за Джеймс Бонд. В социално дистанцираната церемония, авторите на парчето I Can’t Breathe – H.E.R., Дърнст Емили Ту и Тиара Томас – взеха награда за „Песен на годината“, като сингълът е вдъхновен от протестите, последвали убийството на Джордж Флойд в Минеаполис. Церемонията за „Грами“ целеше да остави в миналото опустошителните ефекти от пандемията върху музикалната индустрия, включително отмяната на фестивали, турнета и концерти. Шоуто включваше микс от изпълнения на живо и записани предварително.